13.5 مليون دولار حصيلة الجزء الأول من مزاد على تركة كارل لاغرفيلد

الوكيل الإخباري - أثمر مزاد أقامته دار "سوذبيز" في موناكو واختتم يوم الاثنين على جزء من تركة مصمم الأزياء الألماني الراحل كارل لاغرفيلد شمل قطعاً من اثاث منازله ولوحات فنية وسيارة "رولز رويس" عن حصيلة بلغت 12 مليون يورو (13,5 مليون دولار)، أي أربعة أضعاف ما كانت تشير إليه التقديرات.

اضافة اعلان

ووصفت "سوذبيز" بـ"الانتصار" حصيلة المزاد الذي أقيم حضورياً وعبر الانترنت اعتباراً من الجمعة، وهو الجزء الأول من بيع ميراث المدير الفني السابق لدار "شانيل".



وبيعت كامل القطع المعروضة البالغ عددها 582 بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون يورو بينما كانت التقديرات تشير إلى حصيلة تراوح بين مليوني يورو وثلاثة ملايين.



ونقل بيان عن نائب رئيس "سوذبيز فرنسا" بيار موت قوله إن أكثر من 1400 تسجلوا للمشاركة في المزاد الذي تميز "بجو حماسي.

وفاقت الأسعار التي بيعت بها 96 في المئة من القطع أقصى التخمينات، إذ بيعت مثلاً لوحة "بورتريه كارل لاغرفيلد" للفنان الياباني تاكاشي موراكامي بمبلغ 292,100 يورو فيما كان سعرها مقدّراً بما بين 80 ألف و120 ألفاً، فيما دُفِع 152,400 يورو في مقابل لوحة "بقرة وبائعة حليبها" من العام 1920 للرسام الفرنسي غي بيار فوكونيه وكانت مخمّنة بما بين أربعة آلاف وستة آلاف يورو.

أما منحوتة "دوم بيرينيون بالون فينوس" لجيف كونز فبيعت في مقابل 38100 يورو، أي أعلى بقليل من السعر المقدّر، فيما حصل شارٍ لقاء 439 ألف يورو على سيارة "رولز رويس فانتوم" طراز 2018 كان سعرها مقدّراً بما بين 300 ألف و350 ألف يورو.





وتعود القطع التي طُرحَت في المزاد ومنها مجموعة من قطع الأثاث، إلى مساكن مصمم الأزياء الراحل، ومنها شقة في شارع كيه فولتير ضمن الدائرة السابعة في باريس.





المصدر - البيان