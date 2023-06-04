200 لسعة 'نحل قاتل' تنخر جسد مسن لـ3 ساعات في أمريكا - صورة

الوكيل الإخباري - هجوم شرس تعرض له مسن أمريكي، من قبل النحل طوال 3 ساعات كاملة، مما أسفر عن إصابات بليغة في أنحاء جسده، ما اضطره إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج.

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وبحسب «إن بي سي نيوز» فإن المسن البالغ 81 عاماً تعرض لكسر في الورك، إضافة إلى 200 لسعة في مختلف مناطق الجسم.



وقال المسن المصاب إن النحل هاجمه في كل مكان، وتابع: «هاج شعري ودخل أذني وأنفي، وعزمت حينها على أن أبقي فمي مغلقاً حتى لا تتسلل إليه».



وبين أنه ضرب بعض النحل عبر استخدام يده، في محاولة لإبعاده، لكن الخروج من هذا «المأزق المميت» بسرعة لم يكن أمراً سهلاً، وحاول أن يهرب من سرب النحل، لكنه تعثر ووقع أرضاً، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابته بكسر، مما جعل النحل يواصل لسعاته لمدة 3 ساعات دون توقف.



ولم تنته المأساة إلا حين انتبه المسن في المكان إلى المصاب، وهو على الأرض، ثم بادر إلى الاتصال بالإسعاف على عجل.





البيان