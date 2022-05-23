5 عوامل تسبب اندلاع النيران في السيارات

الوكيل الإخباري - لا تشتعل النيران في السيارة بدون سبب، فهناك دائما سبب أساسي، وغالبا ما يكون قد تم تجاهله و إهماله.

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بدون تفرقة بين علامة تجارية فاخرة وباهظة الثمن وأخرى، سواء كانت تقليدية تعمل بالوقود أو كهربائية وهجينة، في حين أن الأخيرة تستوجب مزيدا من الحذر لكونها أكثر تعقيدا و تتزايد معها احتمالات اندلاع الحرائق بشكل أكبر.

ولكن ما هي احتمالات اشتعال النيران في سيارتكم؟ إنها في الواقع ضئيلة للغاية، وهو ما قد يكون مفاجئا بالنظر إلى كمية الأجزاء المتحركة والسوائل القابلة للاشتعال والكهرباء بداخلها.



لذلك، دعونا نلقي نظرة على 5 أسباب رئيسية قد تتسبب في اشتعال السيارة من تلقاء نفسها، تستوجب توخي الحذر منها، وإليكم طرق الوقاية منه

1- تسرب في نظام الوقود.





2- أعطال النظام الكهربائي.

3- ارتفاع درجة حرارة المحركات.

4- المحولات الحفازة ” نظام العادم”.

5- عيوب التصميم.

عالم السيارات

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