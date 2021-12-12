الأحد 12-12-2021
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الأحد، 12-12-2021 09:55 ص

6 مشاهير في رحلة قصيرة إلى الفضاء

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة «بلو أوريجين»، أمس، رحلة قصيرة إلى الفضاء، تحمل على متنها لورا شيبرد تشيرشلي، وهي ابنة أول رائد فضاء أمريكي، ومقدم البرامج التلفزيونية مايكل ستراهان «ضيفي شرف الرحلة»، وأربعة أشخاص آخرين. 

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وانطلقت الرحلة على متن صاروخ «نيو شيبرد»، المملوك لشركة «بلو أوريجين»، التي تعود إلى جيف بيزوس، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون»، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان.

 

المصدر - البيان 

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