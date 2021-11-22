إسقاط القمر الاصطناعي لم يعرض محطة الفضاء الدولية للخطر

الوكيل الإخباري - قال دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية، إن طاقم محطة الفضاء الدولية لم يتعرض للخطر بسبب إسقاط روسيا قمراً اصطناعياً خارج الخدمة، حيث أدى ذلك إلى وجود مصدر جديد لحطام في الفضاء.



وأضاف روجوزين في حوار على شبكة يوتيوب لمقاطع الفيديو، نُشر أول من أمس، إنه تم متابعة الحطام بعناية، ولم يتعرض طاقم المحطة لأي خطر.

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وأضاف: «لقد تبادلنا المعلومات مع وزارة الدفاع من أجل حماية المحطة الدولية من أي مغامرات غير سارة».



وقد طُلب من الأشخاص السبعة الموجودين في المحطة دخول مركبة فضائية متوفرة من أجل سلامتهم، ما يتيح لهم العودة السريعة للأرض في حال وقع أمر ما أثناء إسقاط القمر الاصطناعي. وكانت روسيا قد أكدت الثلاثاء الماضي أنها أطلقت صاروخاً مضاداً للقمر الاصطناعي زيلينا-دي، الذي يحوم حول الأرض منذ 1982.

المصدر -البيان