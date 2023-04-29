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السبت، 29-04-2023 02:35 م

70 ألف قمر صناعي في مدار الأرض عام 2025

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية الحكومية، يوري بوريسوف، في منتدى «ماراثون المعرفة» التنويري، أن 7500 قمر صناعي تعمل في مدار الأرض في الوقت الراهن. وسيرتفع هذا العدد، بحلول عام 2025 إلى 70 ألف قمر صناعي، إذا أخذنا في الحسبان الخطط والبرامج الفضائية التي تنوي تحقيقها مختلف الدول في العالم.

وأوضح يوري بوريسوف: «هناك أقمار صناعية وشظاياها لا تستخدم، ولكنها لا تزال تحلّق في مدار الأرض لتحترق نهاية المطاف في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي».

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