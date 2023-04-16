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الأحد، 16-04-2023 09:47 ص

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية

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الوكيل الإخباري - أطلقت الصين صباح اليوم الأحد صاروخ فضائي من طراز لونج مارش-4 بي من أجل وضع قمر صناعي جديد للأرصاد الجوية في الفضاء.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إطلاق الصاروخ في الساعة 09:36 صباح الأحد (0136 بتوقيت جرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين وبعد ذلك بوقت قصير تم إرسال القمر الصناعي فنجيون-3 07 إلى مداره المحدد سلفا.

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وسيوفر القمر الصناعي خدمات للتنبؤ بالطقس والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة.


وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 471 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

 

البيان 

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