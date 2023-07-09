الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

التربية توضح بشأن امتحان الرياضيات للتوجيهي الإثنين

رئيس الوزراء يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

تنويه هام من التربية الى أهالي طلبة التوجيهي

المستقلة للانتخاب تفتح باب التحقق من مكان الإقامة

جامعة العلوم الإسلامية تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

الخارجية الفلسطينية: عدم معاقبة الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم

زاخاروفا تحذر كييف من استهداف محطة زابوروجيه

التدريب المهني تطلق منصة رقمية

الجمارك تبدأ بمقابلة المرشحين للتعيين

الأحد، 09-07-2023 10:17 ص

87 % من الألمان لا يمتلكون مكيفات هواء

climatiseur


الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تزيد درجات الحرارة في ألمانيا على 30 درجة مرة أخرى نهاية هذا الأسبوع، وقد يساعد في التخفيف من وطأة الحرارة قضاء بعض الوقت على الشواطئ أو في الظل، ولكن العديد من الألمان يلجأون حالياً إلى مكيفات الهواء. وبحسب مسح أجرته بوابة مقارنة السلع «فيريفوكس» قال 13 % من الألمان إنهم يستخدمون مكيفات الهواء، لتبريد منازلهم.

وفي المقابل ذكر 87 % من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يمتلكون مكيفات هواء، وأوضح 16 % من الألمان أنهم يخططون بالفعل لشراء مثل هذه الأجهزة. وكان السبب الأكثر شيوعاً للتخلي عن امتلاك مكيفات هواء هو الشعور بأن مناخ الغرفة على ما يرام بدونها. 

اضافة اعلان

 

بوابة الاهرام 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2023-07-08-at-10.51.19-PM-768x432

شاهد فيديو جديد يوثق لحظة وقوع حادث مروع في السعودية

قبقبقبقبق

لحظة رعب تحبس الأنفاس.. القرش مر من تحت السبّاح ولامسه في أمريكا

P9NWu2hfZqyHuGEr-768x472

أين اختفت السكة؟.. فيديو رهيب لسائق قطار تجنّب كارثة في أوغندا

234233

تحذير عاجل للسائقين.. هذه النصيحة من 'تيك توك '

image

تحديد أول ثقب أسود فائق الكتلة

297a08f91c

اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو

أخبار متعلقة
الشرطة-الألمانية-1

قضى 13 عاما خلف القضبان ثم برأته محكمة ألمانية

الشرطة-الألمانية-شريط-تحذير100-730x438

ألمانيا..استدعاء قوات خاصة بسبب قنبلة وهمية في سوبر ماركت

ه

دولة تحذر مواطنيها من موجة حر مميتة

image (2)

اكتشاف قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

62020412325720912247

3 تدابير بسيطة لمواجهة حرارة الصيف

_124299103_a3fd79af-8df0-4155-8850-48d12dcaa4c1

ألمانيا..شخص يسلم نفسه للشرطة ليحظى بسرير في الزنزانة