87 % من الألمان لا يمتلكون مكيفات هواء

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تزيد درجات الحرارة في ألمانيا على 30 درجة مرة أخرى نهاية هذا الأسبوع، وقد يساعد في التخفيف من وطأة الحرارة قضاء بعض الوقت على الشواطئ أو في الظل، ولكن العديد من الألمان يلجأون حالياً إلى مكيفات الهواء. وبحسب مسح أجرته بوابة مقارنة السلع «فيريفوكس» قال 13 % من الألمان إنهم يستخدمون مكيفات الهواء، لتبريد منازلهم.



وفي المقابل ذكر 87 % من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يمتلكون مكيفات هواء، وأوضح 16 % من الألمان أنهم يخططون بالفعل لشراء مثل هذه الأجهزة. وكان السبب الأكثر شيوعاً للتخلي عن امتلاك مكيفات هواء هو الشعور بأن مناخ الغرفة على ما يرام بدونها.

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بوابة الاهرام