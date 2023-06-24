ألمانيا..استدعاء قوات خاصة بسبب قنبلة وهمية في سوبر ماركت

الوكيل الإخباري - اكتُشفت قنبلة وهمية داخل أحد المجمدات (فريزر) في سوبرماركت بألمانيا.



وعلى إثر ذلك، تم إخلاء المتجر الواقع في هنيجسدورف بعد ظهر يوم الجمعة

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وهرعت قوات خاصة من الشرطة الألمانية ، وتمت الاستعانة بكلب مدرب على كشف المتفجرات وقوات إطفاء إلى موقع الحدث.



وأوضح متحدث باسم إدارة الشرطة الالمانية ، إن «الطرد بدا كأنه عبوة ناسفة في بداية الأمر»، قبل أن يتبين أن الطرد يحتوي على أسلاك غير ضارة.



وكان موظفو السوبرماركت يحاولون تنظيم الفريزر عندما اكتشفوا الجسم المشبوه بعد ظهر أمس يوم الجمعة، وتعتزم الشرطة الآن كشف هوية الشخص الذي وضع المجسم القنبلة هناك.



وأضاف المتحدث: «كل شيء وارد، حيث يمكن أن يكون الأمر مزحة أو أن يصل إلى حد التحضير لابتزاز».



لكنه أشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة على وجود محاولة للابتزاز. ومن المنتظر التحقق أيضاً مما إذا كانت هناك تسجيلات من كاميرات المراقبة.

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