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الإثنين، 12-06-2023 09:56 ص

ألمانيا..شخص يسلم نفسه للشرطة ليحظى بسرير في الزنزانة

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الوكيل الإخباري - سلم رجل في ألمانيا نفسه طواعية للشرطة، لأن والدته رفضت السماح له الدخول إلى منزلها.

وأعلنت الشرطة في ولاية راينلاند-بفالتس اليوم الاثنين أن الرجل /42 عاما/، الصادر في حقه أمر اعتقال، اتصل بالشرطة مساء أمس الأحد لتسليم نفسه، وذلك فور رفض أمه دخوله إلى المنزل. وبحسب بيانات الشرطة، قال الرجل خلال الاتصال إنه يريد أن يستغل أمر الاعتقال الآن لصالحه عبر تنفيذه ليجد لنفسه مبيتا.

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ووفقا للشرطة، تم القبض على الرجل من أمام شقة والدته في مدينة أندرناخ وإيداعه سجن كوبلنتس.


وفي السجن طُلب من الرجل دفع مبلغ يقدر بمئات اليورو بحسب ما هو منصوص عليه في مذكرة التوقيف، ولكن دون جدوى. وقالت الشرطة: "لن يحتاج للبحث عن سكن جديد للشهر القادم لأنه لن يستطيع دفع المبلغ المطلوب".

 

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