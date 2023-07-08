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السبت، 08-07-2023 10:08 ص

قضى 13 عاما خلف القضبان ثم برأته محكمة ألمانية

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الوكيل الإخباري - برأت محكمة ألمانية ساحة مانفريد جينديتسكي، المتهم في القضية المعروفة باسم "جريمة حوض الاستحمام"، في إعادة المحاكمة بعدما قضى أكثر من 13 عاما وراء القضبان في الجريمة المزعومة.

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وقضى جينديتسكي سنوات يكافح من أجل إعادة المحاكمة بعدما أدين بإغراق مسنة في حوض الاستحمام بمبنى سكني في بافاريا حيث كان يعمل مشرف رعاية.


وقالت القاضية إليزابيت إيرل التي رأست الجلسة لجينديتسكي يوم الجمعة، "حان الوقت الآن. لقد سمعت الرأي القضائي الذي كنت تنتظره قرابة 14 عاما". وأضافت أن الحكومة يجب أن تعوضه عن عقوبة السجن التي فرضت عليه خطأ.


وقضت المحكمة بأن العجوز، التي حكم على الرجل بالسجن مدى الحياة بناء على مزاعم قتلها، قد تكون على الأغلب توفيت جراء حادث، وليس جريمة .


وطلب الادعاء من المحكمة تبرئة ساحة جينديتسكي في إعادة محاكمته.


ويحق لجينديتسكي الآن الحصول على تعويض مالي يعتبره المنتقدون متدنيا للغاية. ومن المقرر أن يحصل على إجمالي 368 ألفا و400 يورو (401 ألف دولار) أو 75 يورو لكل يوم قضاه في السجن.

 

البيان

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