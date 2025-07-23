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الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً.. تقرير يحذر

هانىة
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-07-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   حذّر معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية من احتمال تأثر الأرض بعواصف مغناطيسية ضعيفة يومي الأربعاء والخميس (23 و24 تموز)، نتيجة نشاط شمسي ناتج عن ثقب إكليلي على سطح الشمس.

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وأوضح مختبر علم الفلك الشمسي، عبر منشور على قناته في "تلغرام"، أن الأرض قد تشهد اضطرابات جيومغناطيسية طويلة نسبيًا، مع ذروة متوقعة يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن التقديرات تشير إلى أن شدة هذه العواصف ستكون ضعيفة.


ووفق التقرير:
يُتوقع أن يكون نمو كثافة الرياح الشمسية معتدلاً.
احتمال حدوث عاصفة مغناطيسية من المستوى الثاني لا يتجاوز 6%.
مدة الاضطرابات المغناطيسية المتوقعة لا تتجاوز يومين.


يُذكر أن العواصف المغناطيسية قد تؤثر على بعض التقنيات مثل أنظمة الملاحة والاتصالات، كما يمكن أن يشعر بها الأشخاص الحساسون من الناحية الجسدية أو النفسية.


الخلاصة: لا داعي للقلق، إذ تشير التوقعات إلى أن التأثيرات ستكون محدودة وضعيفة نسبيًا، لكن يبقى من المفيد متابعة تطورات الحالة خلال اليومين القادمين.

 

 العربية 

 
 
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