أوقاف الرصيفة تواصل فعالياتها التوعوية ضمن المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية أوقاف الرصيفة وبالتعاون مع مديرية تربية الرصيفة اليوم الخميس, تنظيم مجموعة من المحاضرات التوعوية ضمن البرنامج الوطني (بصمة 2025) الذي أطلقته وزارة الأوقاف ضمن أنشطة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التي تقيمها تحت شعار يدا بيد من المخدرات نخمي أجيال الغد.

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جاء ذلك بمشاركة عدد كبير من الطلبة، وأقيمت المحاضرات في عدة مساجد ضمن لواء الرصيفة قدمها عدد من الوعاظ المؤهلين أكاديميا وتربويا.



وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن هذا البرنامج يعد من اهم البرامج الوطنية الهادفة إلى بناء شخصية الشباب الأردني على أسس من الوعي والانتماء وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والمجتمعية.



وأشار إلى أهمية مشاركة الوعاظ في فعاليات البرنامج لتعزيز قيم الوسطية ونبذ التطرف من خلال المحاضرات التي تناولت قيم الوسطية والتسامح في الإسلام وسبل نبذ الغلو والتطرف وترسيخ مفاهيم الاعتدال والعيش المشترك.



وفي ذات السياق، نظمت المديرية زيارات توعوية لطلبة المراكز الصيفية إلى متصرفية لواء الرصيفة ومسجد العرب في مدينة الزرقاء ضمن مبادرة المسؤول الصغير الهادفة إلى زرع روح المسؤولية والتعرف على مؤسسات الوطن الرسمية والخاصة والتي تعمل لخدمة المجتمع.