الأمطار الغزيرة في البرازيل تكشف عن أقدم حفرية ديناصور في العالم

الوكيل الإخباري- تسببت الأمطار الغزيرة في البرازيل في تآكل أجزاء من موقع حفريات، ما كشف عما يعتقد العلماء أنه قد يكون أقدم هياكل عظمية لديناصورات معروفة في العالم.



ويقول العلماء إن أحفورة الديناصور "المحفوظة بالكامل تقريبا"، والتي اكتشفت بجوار خزان في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل، قد يبلغ عمرها نحو 233 مليون عام.



ويشتبه العلماء في أن المخلوق الأحفوري عاش خلال العصر الثلاثي، عندما كانت جميع قارات الأرض كتلة أرضية واحدة تسمى بانجيا، وكانت الديناصورات قد ظهرت للتو.



ويشتبه العلماء في أن الأحفورة المكتشفة تنتمي إلى صنف الهيريراصوريات (Herrerasauridae) من الديناصورات آكلة اللحوم. ويبلغ طول الأحفورة نحو 2.5 متر (8.2 قدم).



ومن المعروف أن هذا الصنف من الديناصورات كان يتجول عبر أجزاء شاسعة من ما يعرف الآن بالبرازيل والأرجنتين.