الصحة المصرية تعلن أسباب إغلاق سلسة "بلبن".. وموعد عودتها

وجاء القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة مساء السبت.
وكانت الوزارة قد أغلقت مؤخرًا عددًا من المنشآت، عقب حملات تفتيش موسعة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، شملت 63 ألف منشأة، وأسفرت عن إعدام 186 طنًا من الأغذية غير الصالحة وضبط مواد غذائية مشكوك في صلاحيتها، مع تحرير أكثر من 47 ألف محضر مخالفات صحية.
وبالنسبة لسلسلة "بلبن"، أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 232 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب 122 منشأة غير مرخصة. كما أظهرت نتائج الفحص أن بعض العينات غير مطابقة للمواصفات، ما استدعى اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل السماح باستئناف النشاط.
وأكدت الصحة استمرار جهودها في مراقبة الأسواق، مشيرة إلى تسجيل 1004 حالة اشتباه بالتسمم في الربع الأول من 2025، والعمل على خفض معدلات استهلاك السكريات للوقاية من الأمراض المزمنة.
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