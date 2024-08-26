العراق.. اكتشاف ألواح طينية "سومرية" تعود لأول شاعرة بالتاريخ

الوكيل الإخباري- كشفت مخطوطات "سومرية"، جنوبي العراق، عن أقدم امرأة شاعرة في التاريخ، إذ عُثر على نصوص شعرية وتراتيل كتبتها "إنخيدوانا" ابنة سرجون الأكدي متغزلة بالآلهة وبوالدتها الكاهنة.

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وتعد الحضارة السومرية واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ، والغنية بالنصوص الشعرية واللغات والصناعات والزراعة وفن العمارة وغيرها.



وعاشت الشاعرة "إنخيدوانا" ما بين 2285 و2250 قبل الميلاد، وذُكرت في الألواح الطينية؛ لأن أمها الملكة (تاشلولتوم) كانت معروفة بـ"الكاهنة عالية المقام"، وقد عاشت وترعرعت في مدينة أور، الناصرية حديثاً.

وتظهر النصوص المكتوبة قدرة، إنخيدوانا، على كتابة النصوص الشعرية التي اعتبرت حينها جزءاً من التراتيل للآلهة "سين" آلهة القمر.



وكتبت وفق اللوح الطيني: "والدتي الكاهنة حملتني جنيناً، وأنجبتني سرّاً، ووضعتني على فُلكٍ من ورق البردي، وأحكمت رتاج الباب. حملني النهر إلى فلاح اسمه أكّي، الذي رباني كابنه. خلال عملي في عزق الحدائق، رأتني عشتار وأحبتني. وعلى مدى أربعة وخمسين عاماً كان المُلكُ لي".



وقال الباحث الدكتور حسن عبيد، إن "إنخيدوانا ألّفت 42 ترنيمة، وجهت إلى المعابد الموجودة في بلاد سومر وأكد، منها معابد أريدو وسيبار وإشنونة، وقد أعيد إنشاء النصوص في 37 لوحاً أثرياً ذكرت أشعارها في مدينتي أور ونيبور. معظم هذه الألواح الأثرية تعود إلى زمن سلالة أور الثالثة والفترات البابلية القديمة".

وأضاف أن "أوّل مجموعة شعرية حملت عنوان (تراتيل المعابد السومرية)، وتقول فيها: (يا مليكي، خُلق شيء لم يخلق أحد مثله من قبل".



ولم تكن إنخيدوانا مجرد شاعرة، بل منحت القوّة لنساء مملكة والدها، وفي بلاد ما بين النهرين، بحسب الباحث عبيد، الذي أردف قائلاً: "تاريخ العراق كان مليئاً بالقوّة والشجاعة والحكمة والشعر، وظلّت معظم الكتابات مجهولة، باستثناء شعر الكاهنة إنخيدوانا التي اكتشف بعض شعرها في أور.