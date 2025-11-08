السبت 2025-11-08 12:27 م
 

تحقيقات وإغلاق مؤقت لمغارة جعيتا بعد حفل مثير للجدل - فيديو

السبت، 08-11-2025 08:20 ص

الوكيل الإخباري-   أثار حفل زفاف أُقيم داخل مغارة جعيتا، أحد أهم المعالم الطبيعية في لبنان، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل. ورداً على ذلك، أعلنت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود إقفال المغارة مؤقتاً وفتح تحقيق رسمي لمعرفة ظروف إقامة الحفل وما إذا تسبب بأي ضرر للموقع.

وأوضحت الوزيرة أن بلدية جعيتا طرحت فكرة الحفل شفهياً من دون تقديم طلب رسمي كما يفرض العقد مع الوزارة، مؤكدة أن الوزارة لم تمنح أي موافقة.


وشملت الإجراءات المتخذة توجيه إنذار للبلدية، وتأكيد ضرورة الالتزام بالتعميم الذي يمنع استخدام المواقع العامة دون ترخيص مسبق، إلى جانب تشكيل لجنة خبراء للكشف على المغارة والتأكد من سلامتها.


وأكدت لحود أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية في حال ثبت أي ضرر، كما ستعمل على إعداد دفتر شروط جديد لإدارة الموقع عبر مزايدة شفافة تضمن حمايته.


وختمت الوزيرة: “مغارة جعيتا رمز وطني وكنز طبيعي، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة، وسنكون شفافين في إعلان نتائج التحقيق.”

 

 

ارم نيوز

 
 
