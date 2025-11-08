فاجعة في مصر.. شاحن هاتف يقضي على عائلة حرقا

وأظهرت التحريات أن ماسًا كهربائيًا من شاحن هاتف تسبب في اشتعال النيران بسرعة داخل الشقة التي كانت تقيم فيها شقيقتان وأبناؤهما الأربعة.
وحاول الجيران إخماد الحريق دون جدوى قبل وصول فرق الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على النيران بعد أن تسبب الدخان الكثيف في اختناق الضحايا.
وتم نقل الجثامين واستكمال التحقيقات بعد تبريد موقع الحريق لمنع تجدد اشتعاله.
