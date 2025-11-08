السبت 2025-11-08 12:27 م
 

فاجعة في مصر.. شاحن هاتف يقضي على عائلة حرقا

ى
تعبيرية
 
السبت، 08-11-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة القليوبية حادثًا مأساويًا بعدما اندلع حريق ضخم في شقة سكنية أدى إلى وفاة أسرة كاملة أثناء نومهم.

اضافة اعلان


وأظهرت التحريات أن ماسًا كهربائيًا من شاحن هاتف تسبب في اشتعال النيران بسرعة داخل الشقة التي كانت تقيم فيها شقيقتان وأبناؤهما الأربعة.


وحاول الجيران إخماد الحريق دون جدوى قبل وصول فرق الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على النيران بعد أن تسبب الدخان الكثيف في اختناق الضحايا.


وتم نقل الجثامين واستكمال التحقيقات بعد تبريد موقع الحريق لمنع تجدد اشتعاله.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية توقيع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى

لا

المرأة والجمال البنجر للعناية بالبشرة: وصفات طبيعية لترطيب ولون صحي

اف

المرأة والجمال إليكِ ثلاث وصفات طبيعية سهلة لترطيب وتقوية الشعر الجاف

ت

أخبار محلية العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية

ات

طب وصحة مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟

بى

طب وصحة بعد الوجبات.. مشروب واحد قد يخفف الانتفاخ ويحفّز الهضم

ا

اقتصاد محلي مسار تصاعدي للاقتصاد الأردني ومؤشرات إيجابية لمواصلة النمو في 2026

ت

فلسطين تقرير أممي يوثق أعلى مستوى لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية



 
 





الأكثر مشاهدة