كيف يهضم الثعبان فريسته الضخمة؟ فيديو

الوكيل الإخباري- خلال فترات الصيام، يدخل جسم الثعبان في حالة خمول تام، إذ يتوقف إنتاج الإنزيمات وتنكمش أعضاؤه لتقليل استهلاك الطاقة. لكن بعد التهام فريسة، تتضخم الكبد والقلب والأمعاء بسرعة، وتنخفض حموضة المعدة لتبدأ عملية هضم فعّالة.

يعود السر إلى تركيب جمجمته الفريد؛ ففكّاه السفليان متصلان برباط مرن يسمح له بفتح فمه على نطاق واسع، وتتحرك فكا الثعبان بالتناوب وكأنهما “يمشيان” فوق الفريسة لدفعها نحو الداخل.



تساعد تقلصات عضلات الجسم على نقل الفريسة عبر مريء قابل للتمدد حتى تصل إلى المعدة، حيث تعمل الأحماض والإنزيمات على تحليل اللحم والعظام بسرعة. ويرتفع معدل الأيض لديه 40 مرة بعد الأكل، فيما تتوسع الأمعاء لزيادة الامتصاص.



وبعد انتهاء الهضم خلال أيام، تنكمش الأعضاء مجددًا ويعود الجسم إلى حالته الهادئة، في مثال مذهل على قدرة الثعبان على تشغيل وإيقاف وظائفه الحيوية بحسب حاجته للطعام.