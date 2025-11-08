السبت 2025-11-08 12:27 م
 

حالة إغماء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.. شاهدوا ماذا فعل ترامب (فيديو)

لحظة وقوع الحادثة
 
السبت، 08-11-2025 08:44 ص

الوكيل الإخباري-   شهد مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض حادثًا لافتًا، إذ سقط رجل مغشيًا عليه أثناء وقوفه خلف الرئيس بين مديري شركات الأدوية.

وكان ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة إيلي ليلي، يتحدث عن صفقة تخص أدوية إنقاص الوزن عندما سقط الرجل، مما دفع الحاضرين للتدخل لمساعدته.


وتوقف البث المباشر بعد أن نهض ترامب من مكتبه والتفت نحو الرجل الذي تبيّن أنه ممثل لإحدى شركات الأدوية، فيما لم ترد تفاصيل إضافية عن حالته الصحية.

 

 

ارم  نيوز  

 
 
