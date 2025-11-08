حالة إغماء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.. شاهدوا ماذا فعل ترامب (فيديو)

وكان ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة إيلي ليلي، يتحدث عن صفقة تخص أدوية إنقاص الوزن عندما سقط الرجل، مما دفع الحاضرين للتدخل لمساعدته.
وتوقف البث المباشر بعد أن نهض ترامب من مكتبه والتفت نحو الرجل الذي تبيّن أنه ممثل لإحدى شركات الأدوية، فيما لم ترد تفاصيل إضافية عن حالته الصحية.
Oval Ofis'te Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaparken, salonda bulunan Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay'in aniden fenalaştığı anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından Beyaz… pic.twitter.com/Ein4HhwqSL
