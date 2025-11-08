لم ينم منذ 60 عاما.. مزارع فيتنامي يحير الأطباء (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثار المزارع الفيتنامي تاي نغوك (81 عامًا) الجدل بعدما قال إنه لم يغمض عينيه للنوم منذ عام 1962، أي منذ أكثر من ستة عقود، رغم تمتعه بصحة جيدة ونشاط يومي طبيعي.

اضافة اعلان



يعيش نغوك في قرية بمقاطعة كوانغ نام، ويُرجّح الأطباء أن حالته تعود إلى صدمة نفسية أصابته خلال حرب فيتنام. ورغم محاولاته المتعددة بالعلاجات والأدوية ، لم يتمكن من النوم، بحسب أسرته وجيرانه.



في عام 2023، وثّق اليوتيوبر الأمريكي درو بينسكي حالته، مشيرًا إلى أنه يقضي الليالي في العمل مع احتمال حصوله على فترات نوم قصيرة غير ملحوظة.



ورغم ذلك، أظهرت الفحوص أن قلبه وضغط دمه ودماغه طبيعيّة، ويُقال إنه يدخن نحو 70 سيجارة يوميًا، لكنه يواصل حياته بنشاط لافت.

View this post on Instagram A post shared by Nexo Logical (@nexological)