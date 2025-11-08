السبت 2025-11-08 12:28 م
 

لم ينم منذ 60 عاما.. مزارع فيتنامي يحير الأطباء (فيديو)

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أثار المزارع الفيتنامي تاي نغوك (81 عامًا) الجدل بعدما قال إنه لم يغمض عينيه للنوم منذ عام 1962، أي منذ أكثر من ستة عقود، رغم تمتعه بصحة جيدة ونشاط يومي طبيعي.

يعيش نغوك في قرية بمقاطعة كوانغ نام، ويُرجّح الأطباء أن حالته تعود إلى صدمة نفسية أصابته خلال حرب فيتنام. ورغم محاولاته المتعددة بالعلاجات والأدوية ، لم يتمكن من النوم، بحسب أسرته وجيرانه.


في عام 2023، وثّق اليوتيوبر الأمريكي درو بينسكي حالته، مشيرًا إلى أنه يقضي الليالي في العمل مع احتمال حصوله على فترات نوم قصيرة غير ملحوظة.


ورغم ذلك، أظهرت الفحوص أن قلبه وضغط دمه ودماغه طبيعيّة، ويُقال إنه يدخن نحو 70 سيجارة يوميًا، لكنه يواصل حياته بنشاط لافت.

 

 

ارم نيوز 

 
 
