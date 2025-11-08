لم ينم منذ 60 عاما.. مزارع فيتنامي يحير الأطباء (فيديو)

يعيش نغوك في قرية بمقاطعة كوانغ نام، ويُرجّح الأطباء أن حالته تعود إلى صدمة نفسية أصابته خلال حرب فيتنام. ورغم محاولاته المتعددة بالعلاجات والأدوية ، لم يتمكن من النوم، بحسب أسرته وجيرانه.
في عام 2023، وثّق اليوتيوبر الأمريكي درو بينسكي حالته، مشيرًا إلى أنه يقضي الليالي في العمل مع احتمال حصوله على فترات نوم قصيرة غير ملحوظة.
ورغم ذلك، أظهرت الفحوص أن قلبه وضغط دمه ودماغه طبيعيّة، ويُقال إنه يدخن نحو 70 سيجارة يوميًا، لكنه يواصل حياته بنشاط لافت.
