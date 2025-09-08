الولايات المتحدة تحتضن مثلثين غامضين "أخطر من برمودا"

وتتراوح هذه الحالات بين اختفاء الطائرات والسفن والشخصيات المهمة، وتثير تساؤلات ونظريات متعددة منذ قرون.
مثلث ميشيغان
سجل مثلث ميشيغان، الواقع بين لودينغتون وبينتون هاربور في ميشيغان ومانيتووك في ويسكونسن، سلسلة طويلة من الحوادث الغامضة.
اكتشف الباحثون هيكلا عمره 9000 عام تحت بحيرة ميشيغان عام 2007، ووصفه البعض بـ"ستونهنغ أمريكا"، ويُعتقد أنه استخدم لتوجيه الحيوانات إلى الفخاخ.
أبرز الحوادث: اختفاء طائرة DC-4 عام 1950، التي كانت تقل 58 راكبا وطاقما أثناء عاصفة، وعُثر على حطامها لاحقا.
تاريخ الاختفاءات يمتد إلى القرن السابع عشر مع السفينة "لو غريفون" عام 1679، وامتد لاحقا إلى السفن "توماس هيوم" و"روزا بيل"، بالإضافة إلى الحادثة الغامضة للكابتن جورج دونر عام 1937.
مثلث ألاسكا
سجل مثلث ألاسكا، الممتد بين أنكوراج وجونو وأوتكياغفيك، حالات اختفاء متعددة، بعضها أثار اهتمام الرأي العام:
اختفاء طائرة سيسنا عام 1972 تقل سياسيين بارزين، ولم يُعثر على أي حطام، ما أطلق سلسلة من نظريات المؤامرة.
اختفاء غاري فرانك سوذردن عام 1976 في براري ألاسكا، وتم تأكيد وفاته بعد العثور على جمجمة تعود له عام 2022.
النظريات والغموض
يرجع البعض هذه الظواهر إلى الطاقة الكهرومغناطيسية في المنطقة، أو إلى الأجسام الطائرة المجهولة، بينما يرى آخرون أن السبب يعود إلى المناظر الطبيعية القاسية أو الحوادث البشرية.
روسيا اليوم
