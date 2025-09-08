الإثنين 2025-09-08 07:25 م
 

الولايات المتحدة تحتضن مثلثين غامضين "أخطر من برمودا"

الولايات المتحدة تحتضن مثلثين غامضين "أخطر من برمودا"
الولايات المتحدة تحتضن مثلثين غامضين "أخطر من برمودا"
 
الإثنين، 08-09-2025 06:09 م
الوكيل الإخباري-   كشف خبراء عن مثلثين في الولايات المتحدة يشهدان اختفاءات غامضة أكثر خطورة من مثلث برمودا.اضافة اعلان


وتتراوح هذه الحالات بين اختفاء الطائرات والسفن والشخصيات المهمة، وتثير تساؤلات ونظريات متعددة منذ قرون.

مثلث ميشيغان

سجل مثلث ميشيغان، الواقع بين لودينغتون وبينتون هاربور في ميشيغان ومانيتووك في ويسكونسن، سلسلة طويلة من الحوادث الغامضة.

اكتشف الباحثون هيكلا عمره 9000 عام تحت بحيرة ميشيغان عام 2007، ووصفه البعض بـ"ستونهنغ أمريكا"، ويُعتقد أنه استخدم لتوجيه الحيوانات إلى الفخاخ.

أبرز الحوادث: اختفاء طائرة DC-4 عام 1950، التي كانت تقل 58 راكبا وطاقما أثناء عاصفة، وعُثر على حطامها لاحقا.

تاريخ الاختفاءات يمتد إلى القرن السابع عشر مع السفينة "لو غريفون" عام 1679، وامتد لاحقا إلى السفن "توماس هيوم" و"روزا بيل"، بالإضافة إلى الحادثة الغامضة للكابتن جورج دونر عام 1937.

مثلث ألاسكا

سجل مثلث ألاسكا، الممتد بين أنكوراج وجونو وأوتكياغفيك، حالات اختفاء متعددة، بعضها أثار اهتمام الرأي العام:

اختفاء طائرة سيسنا عام 1972 تقل سياسيين بارزين، ولم يُعثر على أي حطام، ما أطلق سلسلة من نظريات المؤامرة.

اختفاء غاري فرانك سوذردن عام 1976 في براري ألاسكا، وتم تأكيد وفاته بعد العثور على جمجمة تعود له عام 2022.

النظريات والغموض

يرجع البعض هذه الظواهر إلى الطاقة الكهرومغناطيسية في المنطقة، أو إلى الأجسام الطائرة المجهولة، بينما يرى آخرون أن السبب يعود إلى المناظر الطبيعية القاسية أو الحوادث البشرية.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل السياحة في العقبة

ل

اقتصاد محلي "صناعة الأردن" تبحث مع مسؤولين جزائريين تعزيز التبادل التجاري

القريات تحتضن معرض الجامعات الأردنية الأول 2025 بمشاركة واسعة

أخبار محلية القريات تحتضن معرض الجامعات الأردنية الأول 2025 بمشاركة واسعة

ل

أخبار محلية %80 نسبة إنجاز توسعة بركة الحسا في الأغوار الجنوبية

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي العكور والتميمي

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي العكور والتميمي

مصرع 4 جنود إسرائيليين بعملية للمقاومة في جباليا

فلسطين مصرع 4 جنود إسرائيليين بعملية للمقاومة في جباليا

إيران تستعد لإطلاق أقمار مراقبة إلى مدار الأرض

عربي ودولي إيران تستعد لإطلاق أقمار مراقبة إلى مدار الأرض

ا

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: اختام ورشة العمل التدريبية حول تواصل الأحزاب مع وسائل الاعلام



 
 





الأكثر مشاهدة