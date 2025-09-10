الأربعاء 2025-09-10 10:36 م
 

كندا "تقيم" علاقتها مع إسرائيل بعد هجوم الدوحة

الوكيل الإخباري-  أعلنت كندا الأربعاء أنها بصدد "تقييم" علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب الضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" على الدوحة والتي استهدفت قادة في حركة حماس.اضافة اعلان


وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند خلال مؤتمر صحفي: "هذا انتهاك للمجال الجوي القطري... في وقت تحاول فيه قطر العمل من أجل السلام".
 
 
