كندا "تقيم" علاقتها مع إسرائيل بعد هجوم الدوحة

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند خلال مؤتمر صحفي: "هذا انتهاك للمجال الجوي القطري... في وقت تحاول فيه قطر العمل من أجل السلام".
