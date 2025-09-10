الأربعاء 2025-09-10 09:00 م
 

ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر
ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر
 
الأربعاء، 10-09-2025 08:29 م
الوكيل الإخباري-   أفاد نائب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني، سيباستيان هيله، أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة "حماس" في الدوحة لا تغيّر موقف الحكومة الألمانية تجاه إسرائيل.اضافة اعلان


وكان وزير الخارجية الألماني يوحانس فاديفول قد أشار يوم الثلاثاء الماضي إلى أن الهجوم الإسرائيلي على مقرات إقامة أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة خطوة غير مقبولة، وانتهاك لسيادة قطر، ويعرض للخطر عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وقال هيله في مؤتمر صحفي: "تعرفون موقفنا المبدئي تجاه دولة إسرائيل، لم يتغير شيء فيه. ومع ذلك، بالطبع هذا النزاع وضع ديناميكي للغاية يحتاج إلى إعادة تقييم مستمرة."

ولم يَجب نائب المتحدث الرسمي بشكل مباشر عن سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية تدعم الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضد إسرائيل.

وأضاف هيله: "بالطبع نحن نعلم بهذا الاقتراح. أود فقط أن أشير إلى أنه حتى الآن لا توجد أغلبية في المجلس الأوروبي لدعم هذه الإجراءات المقترحة."

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

أخبار محلية الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

ا

خاص بالوكيل توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن

ا

أخبار محلية اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

ا

فلسطين "الأونروا" تؤكد استمرارها بالعمل في قطاع غزة

ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

عربي ودولي ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

ل

خاص بالوكيل الإدارة المحلية بصدد إطلاق التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم

المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

ل

أخبار محلية وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي



 
 





الأكثر مشاهدة