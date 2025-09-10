ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

وكان وزير الخارجية الألماني يوحانس فاديفول قد أشار يوم الثلاثاء الماضي إلى أن الهجوم الإسرائيلي على مقرات إقامة أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة خطوة غير مقبولة، وانتهاك لسيادة قطر، ويعرض للخطر عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين.
وقال هيله في مؤتمر صحفي: "تعرفون موقفنا المبدئي تجاه دولة إسرائيل، لم يتغير شيء فيه. ومع ذلك، بالطبع هذا النزاع وضع ديناميكي للغاية يحتاج إلى إعادة تقييم مستمرة."
ولم يَجب نائب المتحدث الرسمي بشكل مباشر عن سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية تدعم الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضد إسرائيل.
وأضاف هيله: "بالطبع نحن نعلم بهذا الاقتراح. أود فقط أن أشير إلى أنه حتى الآن لا توجد أغلبية في المجلس الأوروبي لدعم هذه الإجراءات المقترحة."
روسيا اليوم
-
