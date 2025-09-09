الثلاثاء 2025-09-09 02:28 م
 

الكشف عن موعد شهر رمضان فلكياً

الوكيل الإخباري-   كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447 أن أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 2026 سيصادف يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك وفقًا للدليل الهجري المعتمد.

ويفصلنا عن الشهر الفضيل 164 يومًا، بحسب ما أظهرته الحسابات الفلكية التي تعتمد على حركة القمر في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.


يُذكر أن التقويم الهجري أُنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ويُعتمد عليه رسميًا في بعض الدول الإسلامية، أبرزها المملكة العربية السعودية. وقد تم اختيار هجرة الرسول محمد ﷺ من مكة إلى المدينة كمرجع لبداية هذا التقويم.


وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا قمرّيًا، يبدأ بمحرم وينتهي بذي الحجة، ويأتي رمضان تاسع هذه الأشهر، ويحمل مكانة دينية خاصة في حياة المسلمين حول العالم.

 

