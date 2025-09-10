العثور على فأر ضخم بطول 52 سم يثير الذعر في بريطانيا - صورة

ويأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على فأر آخر بطول 22 بوصة في يوركشاير الشهر الماضي، يُعتقد أنه الأكبر في المملكة المتحدة، حيث يفوق كلاهما متوسط حجم الجرذ البني في بريطانيا، الذي يتراوح بين 15 و27 سم.
من جانبه، أوضح فيل جولدينج، خبير مكافحة الحشرات، أنه لم ير فأرًا بهذا الحجم خلال 20 عامًا من الخبرة، مشيرًا إلى أنه تعرض للعض من فأر طوله 16 بوصة في 2016.
