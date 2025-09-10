الأربعاء 2025-09-10 10:19 ص
 

العثور على فأر ضخم بطول 52 سم يثير الذعر في بريطانيا - صورة

الأربعاء، 10-09-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   عثر رجل وابنه على فأر ضخم أثناء عملهما في حديقة منزلهما، بلغ طوله 52 سنتيمترًا، ما أثار دهشتهما وخوفهما. وقال إيثان سكوير: "لم نرَ شيئًا بهذا الحجم من قبل، كان طوله 32 سم دون الذيل، ويصل إلى 52 سم معه".

ويأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على فأر آخر بطول 22 بوصة في يوركشاير الشهر الماضي، يُعتقد أنه الأكبر في المملكة المتحدة، حيث يفوق كلاهما متوسط حجم الجرذ البني في بريطانيا، الذي يتراوح بين 15 و27 سم.


من جانبه، أوضح فيل جولدينج، خبير مكافحة الحشرات، أنه لم ير فأرًا بهذا الحجم خلال 20 عامًا من الخبرة، مشيرًا إلى أنه تعرض للعض من فأر طوله 16 بوصة في 2016.

 


