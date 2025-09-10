أطعمة لا تناسب المقلاة الهوائية (Air Fryer) – تجنّبي هذه الأخطاء!

إليكِ 4 أطعمة يُفضل تجنبها في الـ Air Fryer 👇
1️⃣ الفشار
رغم أن الفكرة مغرية، إلا أن معظم مقالي الهواء لا تصل إلى حرارة كافية لتفجير حبّات الذرة. النتيجة؟ حبات نيئة وغير منفوشة.
✅ الحل الأفضل: استخدمي الميكروويف أو آلة الفشار المخصصة.
2️⃣ الأطعمة المغطاة بعجين رطب
مثل السمك أو الدجاج المقلي بعجينة طريّة. الهواء الساخن يتسبب في تكتل العجين أو انفصاله، مما يعطي قوامًا غير متناسق.
✅ النصيحة: استخدمي طبقة تغطية جافة (مثل البقسماط) أو اختاري القلي التقليدي.
3️⃣ الخضروات الغنية بالماء
الكوسة، البندورة، الخيار... تطلق كمية كبيرة من السوائل في المقلاة الهوائية، مما يحوّلها إلى خضار "مطهو بالبخار" بدلًا من أن تكون مقرمشة.
✅ الحل: استخدمي حرارة أقل ووقت طهي أقصر، أو جربي الشوي في الفرن.
4️⃣ العجين النيء أو خليط الكيك
المقلاة الهوائية ليست مثالية لعجين الكيك أو المخبوزات الطرية بدون أدوات مخصصة. النتيجة؟ طهي غير متساوٍ أو فوضى في السلة.
✅ الحل: استخدمي الفرن أو أدوات خاصة للخبز داخل الإير فراير.
💡 خلاصة: المقلاة الهوائية ممتازة لتحضير أطعمة كثيرة، لكن ليست كل المكونات تناسبها. معرفة ما يصلح وما لا يصلح يوفر وقتك... ويُنقذ وجبتك!
-
أخبار متعلقة
-
حيل ذكية لمنع تطاير الزيت أثناء القلي
-
كيف تختار التخصص الجامعي المناسب لشخصيتك؟
-
وقاية من الغش والخسارة: 9 خطوات لاختيار سيارة مستعملة بثقة
-
العثور على فأر ضخم بطول 52 سم يثير الذعر في بريطانيا - صورة
-
هذا مانشره شقيق رجل الأمن القطري الذي قضى في استهداف الدوحة
-
الكشف عن موعد شهر رمضان فلكياً
-
نصيحة للمسافرين: هذا المقعد في الطائرة قد يحول رحلتك إلى عذاب
-
في المكسيك.. مقتل 10 وإصابة 41 إثر اصطدام قطار بحافلة ذات طابقين - فيديو