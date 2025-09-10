سلسلة انفجارات غامضة لأشعة غاما تُربك علماء الفلك - فيديو

الحدث بدأ برصد ثلاث ومضات عبر تلسكوب "فيرمي" التابع لناسا، تلتها بيانات إضافية من مسبار "أينشتاين" وعمليات رصد أرضية وفضائية، أظهرت أن مصدر الإشارات قد يكون من مجرة بعيدة لا من درب التبانة، مما يعني أن طاقتها هائلة.
لا تزال طبيعة هذا الحدث غير مفهومة، فيما يطرح العلماء فرضيات منها انهيار نجم فائق الضخامة أو تدميره بواسطة ثقب أسود نادر، ما يجعله من أكثر الظواهر الكونية إثارة وغموضًا في السنوات الأخيرة.
