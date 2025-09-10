سلسلة انفجارات غامضة لأشعة غاما تُربك علماء الفلك - فيديو

الوكيل الإخباري- في ظاهرة فلكية غير مسبوقة، رصد علماء الفلك سلسلة من انفجارات أشعة غاما — وهي أقوى الانفجارات في الكون — صادرة من نفس المصدر خلال يوم واحد، وهو ما يناقض الفرضيات العلمية المعروفة التي تفترض أن هذه الانفجارات لا تتكرر من نفس الجرم لأنها ناتجة عن أحداث مدمّرة.

اضافة اعلان



الحدث بدأ برصد ثلاث ومضات عبر تلسكوب "فيرمي" التابع لناسا، تلتها بيانات إضافية من مسبار "أينشتاين" وعمليات رصد أرضية وفضائية، أظهرت أن مصدر الإشارات قد يكون من مجرة بعيدة لا من درب التبانة، مما يعني أن طاقتها هائلة.



لا تزال طبيعة هذا الحدث غير مفهومة، فيما يطرح العلماء فرضيات منها انهيار نجم فائق الضخامة أو تدميره بواسطة ثقب أسود نادر، ما يجعله من أكثر الظواهر الكونية إثارة وغموضًا في السنوات الأخيرة.