وقاية من الغش والخسارة: 9 خطوات لاختيار سيارة مستعملة بثقة

الوكيل الإخباري- شراء سيارة مستعملة خطوة مهمة تتطلب الحذر والتروي، خاصة مع تنوع العروض وتفاوت مصداقية البائعين. إذ قد تبدو بعض الصفقات مغرية لكنها تخفي عيوبًا كبيرة. إليك دليلك المبسط لضمان شراء سيارة آمنة وموثوقة:



1. اختر مصدرًا موثوقًا

ابدأ بالبحث عن السيارة لدى تاجر معروف بسمعته أو مالك خاص موثوق. تجنب التعاملات غير الرسمية أو العشوائية.

اضافة اعلان



2. تحقق من تاريخ السيارة

اطلب تقريرًا يحتوي على رقم الهيكل (VIN) وسجل الحوادث السابقة، التمويل المستحق، أو إذا كانت السيارة مشطوبة من قبل. هذه التقارير زهيدة الثمن لكنها توفر حماية كبيرة من الوقوع في عملية احتيال.



3. افحص السيارة في النهار

تأكد من فحص السيارة في وضح النهار وفي طقس جاف، فالإضاءة الجيدة تفضح العيوب التي قد يخفيها الظلام أو المطر. واصطحب معك شخصًا لديه معرفة بالسيارات إن أمكن.



4. الفحص الخارجي والداخلي

راقب الفجوات بين الألواح واختلاف درجات الطلاء.

تحقق من الهيكل ضد الصدأ أو التلف.

جرّب الأنظمة الداخلية: التكييف، النوافذ، الإضاءة.

انتبه لأي علامات تآكل أو إهمال تدل على سوء الاستخدام.



5. فحص المحرك والسوائل

افتح غطاء المحرك وابحث عن تسربات أو علامات صدأ. افحص الأرض أسفل السيارة. شغّل المحرك وهو بارد واستمع لأي أصوات غير طبيعية أو أضواء تحذيرية في لوحة القيادة.



6. اختبار القيادة ضروري

جرب السيارة بنفسك. راقب المكابح، التوجيه، القابض، وتسارع السيارة. لاحظ أي اهتزازات أو انحرافات قد تشير لمشكلات ميكانيكية.



7. تحقق من المستندات

تأكد من مطابقة رقم الهيكل (VIN) مع المستندات، وراجع شهادة تسجيل السيارة وتاريخ فحصها (مثل NCT أو ما يعادله). تجنب شراء سيارة بوثائق ناقصة أو مشبوهة.



8. آمن عملية الدفع

لا تدفع نقدًا. استخدم تحويلًا بنكيًا أو حوالة مصرفية باسم البائع لضمان وجود سجل ورقي يمكنك الرجوع إليه عند الحاجة.



9. تحديث التأمين

قبل القيادة، تأكد من نقل أو إصدار تأمين ساري المفعول على السيارة باسمك، حتى لا تقع في مخالفة قانونية.



خلاصة:

شراء سيارة مستعملة قد يوفر عليك الكثير من المال، لكن يتطلب وعيًا وحذرًا. فكل خطوة احترازية تقوم بها اليوم، تحميك من تكاليف أو متاعب كبيرة غدًا.