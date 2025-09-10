"الأونروا" تؤكد استمرارها بالعمل في قطاع غزة

وقالت المنظمة الأممية، في منشور على منصة (إكس) اليوم الأربعاء، إنه لا يزال أكثر من 100,000 شخص "يعيشون في ملاجئنا"، مشيرة إلى أن الناس منهكون وجوعى للغاية، حيث لم يُسمح للأونروا بإدخال أي مساعدات إنسانية لأكثر من 6 أشهر.
وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار فورا.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يكثف الضربات على مدينة غزة
-
41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم
-
5 شهداء بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
-
نتنياهو يقرر الذهاب إلى اجتماع الأمم المتحدة من دون صحفيين
-
أوامر إخلاء جديدة بغزة وتهديد إسرائيلي باستهداف مبنى
-
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
-
شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم البريج
-
لجنة الطفل الأممية تحذر من الأثر الكارثي لعدوان إسرائيل على أطفال غزة