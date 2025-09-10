الأربعاء 2025-09-10 09:00 م
 

"الأونروا" تؤكد استمرارها بالعمل في قطاع غزة

الأربعاء، 10-09-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها متواجدة على الأرض في غزة، وأن فرقها الطبية مستمرة في تقديم الاستشارات الصحية.

وقالت المنظمة الأممية، في منشور على منصة (إكس) اليوم الأربعاء، إنه لا يزال أكثر من 100,000 شخص "يعيشون في ملاجئنا"، مشيرة إلى أن الناس منهكون وجوعى للغاية، حيث لم يُسمح للأونروا بإدخال أي مساعدات إنسانية لأكثر من 6 أشهر.


وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار فورا.

 
 
