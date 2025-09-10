الأربعاء 2025-09-10 10:18 ص
 

حيل ذكية لمنع تطاير الزيت أثناء القلي

الوكيل الإخباري-   ضافة رشة صغيرة من الملح أو الدقيق إلى الزيت قبل القلي تساعد على امتصاص الرطوبة وتقليل الفقاعات التي تسبب رذاذ الزيت.

إليكِ أفضل 5 حيل لمنع تناثر الزيت:
1️⃣ رشة ملح أو دقيق في الزيت
إضافة رشة صغيرة من الملح أو الدقيق إلى الزيت قبل القلي تساعد على امتصاص الرطوبة وتقليل الفقاعات التي تسبب رذاذ الزيت. 



2️⃣ شريحة بطاطا نيئة
ضعي شريحة بطاطا في الزيت الساخن قبل القلي. هذه الحيلة تمتص الرغوة الزائدة وتقلل من تناثر الزيت بشكل كبير.

3️⃣ شريحة ليمون
وضع شريحة ليمون في الزيت لبضع ثوانٍ يُقلل من تطاير الزيت ويمنح الطعام رائحة لطيفة، خاصة مع الأسماك والمأكولات البحرية.

4️⃣ استخدمي غطاء شبكي معدني
الغطاء الشبكي يسمح بخروج البخار، ويمنع في الوقت نفسه تناثر الزيت. على عكس الغطاء العادي الذي قد يسبب تكثف البخار وزيادة الرذاذ.

5️⃣ جفّفي الطعام جيدًا
الرطوبة هي العدو الأول أثناء القلي! تأكدي من تجفيف الخضار أو اللحوم جيدًا بمناديل المطبخ قبل وضعها في الزيت.

✅ خلاصة:
باتباع هذه الحيل البسيطة، يمكنكِ الاستمتاع بالمقليات المقرمشة دون معاناة من الفوضى أو التنظيف الشاق بعد الطبخ.

 

