الخميس 2025-08-28 09:37 ص
 

طبيب يرقص بمولود داخل مستشفى يثير غضب المصريين-فيديو

ؤ
تعبيرية
 
الخميس، 28-08-2025 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل والغضب، بعد ظهوره لطبيب نساء وتوليد وهو يؤدي رقصة شهيرة أثناء وجوده في غرفة الولادة، حاملاً مولودًا حديث الولادة بطريقة غير لائقة، وبحضور الأم التي بدت في حالة وعي محدودة.

اضافة اعلان


الطبيب ظهر وكأنه يستعرض من أجل الشهرة على حساب لحظة إنسانية حساسة، ما أثار استياء واسعًا بين المتابعين الذين وصفوا المشهد بأنه غير مهني ومسيء لمهنة الطب، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل.


رواد مواقع التواصل انتقدوا تصرف الطبيب، مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكًا لخصوصية الأم وخطرًا على الطفل، إضافة إلى تشويه صورة الأطباء في المجتمع.


في أول رد رسمي، أعلنت نقابة الأطباء المصرية استدعاء الطبيب للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، مؤكدة رفضها القاطع لأي سلوك يمس أخلاقيات الطب، ومشددة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

إدارة السير

أخبار محلية السير : أثر مروري في منطقة الملتقى بإتجاه الدوار السابع

وزارة الأشغال العامة

أخبار محلية الأشغال: تطوير برنامج لصيانة الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة

لالالالا

منوعات طفل يطعن والده بسكين المطبخ دفاعاً عن والدته في تركيا

الدفاع المدني

أخبار محلية السير : وفاة طفل دهسا أثناء لعبه بالدراجة الهوائية

شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية

ءسء

منوعات نهاية مأساوية لشاب برتغالي بعد اشتباك مميت مع ثور (فيديو)

ؤ

منوعات طبيب يرقص بمولود داخل مستشفى يثير غضب المصريين-فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة