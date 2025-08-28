طبيب يرقص بمولود داخل مستشفى يثير غضب المصريين-فيديو

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل والغضب، بعد ظهوره لطبيب نساء وتوليد وهو يؤدي رقصة شهيرة أثناء وجوده في غرفة الولادة، حاملاً مولودًا حديث الولادة بطريقة غير لائقة، وبحضور الأم التي بدت في حالة وعي محدودة.

الطبيب ظهر وكأنه يستعرض من أجل الشهرة على حساب لحظة إنسانية حساسة، ما أثار استياء واسعًا بين المتابعين الذين وصفوا المشهد بأنه غير مهني ومسيء لمهنة الطب، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل.



رواد مواقع التواصل انتقدوا تصرف الطبيب، مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكًا لخصوصية الأم وخطرًا على الطفل، إضافة إلى تشويه صورة الأطباء في المجتمع.



في أول رد رسمي، أعلنت نقابة الأطباء المصرية استدعاء الطبيب للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، مؤكدة رفضها القاطع لأي سلوك يمس أخلاقيات الطب، ومشددة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.





مقطع سبب ضجة وغضب بعد قيام طبيب نساء بتوليد امرأة ثم وضع رضيعها بين ركبتيه بينما الأم خلفه وهو يرقص على السرير… وفي مشهد آخر بدأ يطبّل علي المولود.



