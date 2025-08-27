تنظيف الزجاج بدون ماء؟ إليك الطرق المثالية للطوابق العالية

قماش المايكروفايبر: يزيل الأوساخ بفعالية ويمنح الزجاج لمعانًا باستخدام المسح الدائري.
ممسحة كهربائية محمولة: خيار آمن وسهل لتنظيف الزجاج الخارجي دون ماء.
فرشاة طويلة أو منفاخ هواء: لإزالة الغبار من الزوايا والإطارات قبل تنظيف الزجاج.
تنظيف دوري: يحافظ على لمعان الزجاج ويُسهّل التنظيف في كل مرة.
