الأربعاء 2025-08-27 11:54 ص
 

تنظيف الزجاج بدون ماء؟ إليك الطرق المثالية للطوابق العالية

ءؤر
تعبيرية
 
الأربعاء، 27-08-2025 10:49 ص

الوكيل الإخباري- تنظيف النوافذ في الطوابق العالية قد يبدو مهمة صعبة، خاصة إذا كنتِ تتجنبين استخدام الماء بسبب مخاوف من التسرب أو صعوبة الوصول. لكن لا تقلقي! هناك حلول ذكية وفعالة تضمن لكِ نوافذ لامعة ونظيفة بدون نقطة ماء واحدة.

اضافة اعلان

 

تنظيف الشبابيك المرتفعة قد يكون صعبًا، خاصة دون استخدام الماء. لكن هناك حلول بسيطة وفعالة:

منظفات الزجاج الجافة: مثل المناديل أو البخاخات الخاصة التي تزيل الغبار والبقع دون ماء.
قماش المايكروفايبر: يزيل الأوساخ بفعالية ويمنح الزجاج لمعانًا باستخدام المسح الدائري.
ممسحة كهربائية محمولة: خيار آمن وسهل لتنظيف الزجاج الخارجي دون ماء.
فرشاة طويلة أو منفاخ هواء: لإزالة الغبار من الزوايا والإطارات قبل تنظيف الزجاج.
تنظيف دوري: يحافظ على لمعان الزجاج ويُسهّل التنظيف في كل مرة.

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

غلغلغل

طب وصحة الشوكولاتة الداكنة.. ليست مجرد حلوى بل غذاء للدماغ والأمعاء

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية "المعونة الوطنية" يدعو الأسر المنتفعة للتسجيل في برامج التدريب المهني

بببب

طب وصحة دراسة: الصيام المتقطع الصارم قد يضاعف خطر الوفاة القلبية

خليل محمد ابو دلال

أخبار محلية مناشدة للبحث عن فتى مفقود في عمان

صورة للنائب الاسبق موسى ابو سويلم يتوسط نجليه المرحوم ايمن على يمين الصورة والشاب عبد الرحمن على يسار الصورة

خاص بالوكيل نجل النائب الاسبق ابو سويلم ينعى والده وشقيقه ويكشف تفاصيل مراسم الدفن - صورة

رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية بدون طيار

عربي ودولي قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون جنوب أوكرانيا

لر

طب وصحة بذور الكتان.. غذاء خارق يدعم النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض



 
 





الأكثر مشاهدة