اختفاء طفل سوري في إسطنبول يثير تعاطف الشارع بتركيا

الوكيل الإخباري- أثار اختفاء الطفل السوري محمد حاج ربيعة (12 عامًا) في إسطنبول حالة من القلق بعد أن غادر منزله في سلطان غازي يوم الجمعة 22 أغسطس، عقب صلاة الجمعة، دون أن يعود.

آخر ظهور لمحمد كان على متن حافلة عامة، حيث أبلغ بعض المارة أنه ذاهب إلى شاطئ كارابورون للسباحة. وتم توثيقه لاحقًا في مقطع فيديو، وكان بحوزته مبلغ من المال قدمه له المارة على الأرجح لمساعدته على العودة.



عائلة الطفل أبلغت السلطات، التي باشرت حملة بحث موسعة شملت مراجعة الكاميرات وتوزيع أوصافه، في حين ناشدت الأسرة والجيران كل من يملك معلومة عن الطفل التواصل مع الشرطة.



وحتى الآن، لا يزال محمد مفقودًا لليوم الرابع، وسط متابعة إعلامية وشعبية كبيرة، وأمل بأن يُعثر عليه قريبًا.