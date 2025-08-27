اختفاء طفل سوري في إسطنبول يثير تعاطف الشارع بتركيا

آخر ظهور لمحمد كان على متن حافلة عامة، حيث أبلغ بعض المارة أنه ذاهب إلى شاطئ كارابورون للسباحة. وتم توثيقه لاحقًا في مقطع فيديو، وكان بحوزته مبلغ من المال قدمه له المارة على الأرجح لمساعدته على العودة.
عائلة الطفل أبلغت السلطات، التي باشرت حملة بحث موسعة شملت مراجعة الكاميرات وتوزيع أوصافه، في حين ناشدت الأسرة والجيران كل من يملك معلومة عن الطفل التواصل مع الشرطة.
وحتى الآن، لا يزال محمد مفقودًا لليوم الرابع، وسط متابعة إعلامية وشعبية كبيرة، وأمل بأن يُعثر عليه قريبًا.
-
أخبار متعلقة
-
تنظيف الزجاج بدون ماء؟ إليك الطرق المثالية للطوابق العالية
-
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
-
تحذيرات من "القاتل الأزرق".. كائن بحري سام يغلق شواطئ إسبانية (صور)
-
تيار الشلال ينهي حياته.. مصرع يوتيوبر هندي خلال تصوير مغامرة - فيديو
-
امرأة صينية تخسر مدخراتها بسبب خدعة "إزالة التجاعيد"
-
فيديو .. مشهد غير مألوف لصقور على متن طائرة بصحبة مواطن خليجي
-
رحلة استشفاء تنهي حياة زوجين مسنين.. وفاة اختناقاً قرب نبع مياه في تركيا
-
حادثة طريفة في تركيا.. ماعز يتجول داخل مسجد أثناء الصلاة (فيديو)