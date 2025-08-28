شاب تركي يموت غرقا أثناء محاولة استرجاع هاتفه من نهر

ووفق شهود عيان، قفز ديمير فور سقوط الهاتف، لكنه اختفى بسرعة تحت الماء، ما استدعى تدخل فرق الغواصين التي عثرت عليه بعد نحو ساعة من البحث.
وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يوثّق لحظات البحث وانتشال جثمانه، في حادثة مأساوية أعادت تسليط الضوء على خطورة تصرفات الاندفاع لحماية مقتنيات شخصية.
