الخميس 2025-08-28 01:28 م
 

شاب تركي يموت غرقا أثناء محاولة استرجاع هاتفه من نهر

الخميس، 28-08-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   لقي الشاب التركي فاروق ديمير (35 عامًا) مصرعه غرقًا في نهر بمدينة أضنة جنوب تركيا، بعد أن قفز في المياه محاولًا استرجاع هاتفه المحمول الذي سقط أثناء عبوره جسرًا معدنيًا.

ووفق شهود عيان، قفز ديمير فور سقوط الهاتف، لكنه اختفى بسرعة تحت الماء، ما استدعى تدخل فرق الغواصين التي عثرت عليه بعد نحو ساعة من البحث.


وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يوثّق لحظات البحث وانتشال جثمانه، في حادثة مأساوية أعادت تسليط الضوء على خطورة تصرفات الاندفاع لحماية مقتنيات شخصية.

 

ارم نيوز

 
 
