وفاة عروس مصرية داخل مركز تجميل شهير قبيل زفافها - صورة

كانت إسراء قد توجهت إلى مركز التجميل بتاريخ 13 أغسطس لإجراء جلسة تجميلية بتكلفة قُدرت بـ100 ألف جنيه مصري، لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ نتيجة توقف عضلة القلب وفشل في الوظائف الحيوية.
تم نقلها إلى مستشفى خاص، وأُدخلت غرفة العناية المركزة وهي في حالة غيبوبة شبه تامة، بنسبة وعي لم تتجاوز 1%، ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي، لكن رغم محاولات الأطباء، فارقت الحياة لاحقًا.
تقدّم شقيق الضحية ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق، واستدعت أفراد العائلة، وأمرت بتحريات موسعة حول المركز التجميلي والطبيب المسؤول، والتحقق من المواد المستخدمة أثناء الجلسة.
الحادثة أثارت صدمة واسعة لدى عائلة العروس وأصدقائها، وتحوّلت إلى قضية رأي عام تتناولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
