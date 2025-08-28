روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: "إن القرار دخل حيز التنفيذ ، وسيشمل جميع المصدرين بغض النظر عما إذا كانوا منتجين للمواد البترولية أم لا، من المقرر أن ترفع القيود عن منتجي البنزين نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على استقرار أسعار الوقود في السوق الروسية".
