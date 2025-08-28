الخميس 2025-08-28 11:33 م
 

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل
روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل
 
الخميس، 28-08-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود عقب الهجمات المتكررة على مصافي النفط ومرافق التخزين.اضافة اعلان


وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: "إن القرار دخل حيز التنفيذ ، وسيشمل جميع المصدرين بغض النظر عما إذا كانوا منتجين للمواد البترولية أم لا، من المقرر أن ترفع القيود عن منتجي البنزين نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على استقرار أسعار الوقود في السوق الروسية".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين مصر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

عربي ودولي الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

ل

فلسطين الصحفيون الفلسطينيون يحذرون من تحريض الإعلام الإسرائيلي على استهدافهم

وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

ا

أخبار محلية الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية

تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

عربي ودولي تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

عربي ودولي مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل

أسواق ومال روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل



 
 



الأكثر مشاهدة