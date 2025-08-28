روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل

10:24 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود عقب الهجمات المتكررة على مصافي النفط ومرافق التخزين.





وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: "إن القرار دخل حيز التنفيذ ، وسيشمل جميع المصدرين بغض النظر عما إذا كانوا منتجين للمواد البترولية أم لا، من المقرر أن ترفع القيود عن منتجي البنزين نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على استقرار أسعار الوقود في السوق الروسية".

