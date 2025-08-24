بعد جريمة نهر السين المروعة .. تفاصيل صادمة عن قاتل الأربعة في باريس

وأعلنت نيابة مدينة كريتاي يوم الأحد 24 أغسطس عن توجيه الاتهام للمشتبه الرئيسي بقتل أربعة أشخاص في إطار التحقيق في العثور على أربع جثث في نهر السين في 13 أغسطس بشوازي-لو-روي.
ويذكر أن المشتبه به، الذي لم يكشف عن اسمه، سيقدم قريبا أمام القضاء للنظر في مسألة سجنه رهن الحجز الاحتياطي أثناء التحقيق الأولي في القضية.
ووصفت النيابة العامة المشتبه به بأنه مشرد من أصل شمال إفريقيا يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، مؤكدة أن الرجل كان لديه سوابق مع القانون، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في سبتمبر القادم بشأن قضية سرقة مركبة مع إلحاق أضرار بها في يناير الماضي، كما تلقى في أغسطس إخطارا بتوجيه تهمة جنائية له في قضية تتعلق بشراء ممتلكات مسروقة.
وأشارت النيابة أيضا إلى أنه تم الإفراج عن رجل كان محتجزا و"مرتبطا" بالمشتبه به وباثنين من الضحايا دون توجيه أي اتهامات له.
يذكر أنه عثر على أربع جثث في نهر السين في بلدية شوازي-لو-روي بضواحي باريس في 13 أغسطس الجاري. وتعود الجثث لرجال بالغين من ذوي المظهر الإفريقي، وكانت على الأرجح موجودة في الماء لعدة أيام. ولا تزال هوياتهم قيد التحقق.
روسيا اليوم
