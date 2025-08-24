الأحد 2025-08-24 11:34 م
 

بعد جريمة نهر السين المروعة .. تفاصيل صادمة عن قاتل الأربعة في باريس

بعد جريمة نهر السين المروعة .. تفاصيل صادمة عن قاتل الأربعة في باريس
بعد جريمة نهر السين المروعة .. تفاصيل صادمة عن قاتل الأربعة في باريس
 
الأحد، 24-08-2025 09:34 م
الوكيل الإخباري-   وجهت جهات التحقيق تهما بارتكاب 4 جرائم قتل للمشتبه به في قضية الجثث الأربع التي عثر عليها في نهر السين قرب باريس.اضافة اعلان


وأعلنت نيابة مدينة كريتاي يوم الأحد 24 أغسطس عن توجيه الاتهام للمشتبه الرئيسي بقتل أربعة أشخاص في إطار التحقيق في العثور على أربع جثث في نهر السين في 13 أغسطس بشوازي-لو-روي.

ويذكر أن المشتبه به، الذي لم يكشف عن اسمه، سيقدم قريبا أمام القضاء للنظر في مسألة سجنه رهن الحجز الاحتياطي أثناء التحقيق الأولي في القضية.

ووصفت النيابة العامة المشتبه به بأنه مشرد من أصل شمال إفريقيا يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، مؤكدة أن الرجل كان لديه سوابق مع القانون، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في سبتمبر القادم بشأن قضية سرقة مركبة مع إلحاق أضرار بها في يناير الماضي، كما تلقى في أغسطس إخطارا بتوجيه تهمة جنائية له في قضية تتعلق بشراء ممتلكات مسروقة.

وأشارت النيابة أيضا إلى أنه تم الإفراج عن رجل كان محتجزا و"مرتبطا" بالمشتبه به وباثنين من الضحايا دون توجيه أي اتهامات له.

يذكر أنه عثر على أربع جثث في نهر السين في بلدية شوازي-لو-روي بضواحي باريس في 13 أغسطس الجاري. وتعود الجثث لرجال بالغين من ذوي المظهر الإفريقي، وكانت على الأرجح موجودة في الماء لعدة أيام. ولا تزال هوياتهم قيد التحقق.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي

أربعة قتلى و67 جريحا في غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية

عربي ودولي أربعة قتلى و67 جريحا في غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية

تفشٍ مقلق للكوليرا يرفع الإصابات إلى 7,955 والوفيات إلى 335 في السودان

عربي ودولي تفشٍ مقلق للكوليرا يرفع الإصابات إلى 7,955 والوفيات إلى 335 في السودان

1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر

أخبار محلية 1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر

ل

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة/7 استقبل 26 ألف حالة منذ 17 تموز الماضي

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين بلدية غرب إربد ونقابة الصحفيين في الشمال

ل

عربي ودولي مصادر أمنية: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الآونة الأخيرة

ولي العهد وبن سلمان يحضران حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أخبار محلية ولي العهد وبن سلمان يحضران حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية



 
 





الأكثر مشاهدة