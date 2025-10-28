بيل غيتس "يراجع" مواقفه من تغيّر المناخ .. ماذا قال ؟

الثلاثاء 2025-10-28 11:55 م
 

الثلاثاء، 28-10-2025 10:25 م
الوكيل الإخباري-   قال مؤسس شركة مايكروسوفت والملياردير الأميركي بيل غيتس، إن التغيّر المناخي لن يؤدي إلى انقراض البشر على وجه الأرض.اضافة اعلان


وانتقد غيتس في مذكرته المنشورة، الإثنين، النظرية التي تقول بأن تغيّر المناخ سيؤدي إلى هلاك البشرية، واصفاً ذلك بـ"الخطأ".

وأوضح غيتس، في مذكرته المعنونة "ثلاث حقائق صعبة عن المناخ"، "رغم أن لتغيّر المناخ عواقب وخيمة خاصة على سكان البلدان الفقيرة، إلا أنه لن يؤدي إلى هلاك البشرية".

وأضاف: "سيتاح للناس العيش بازدهار في معظم مناطق الأرض في المستقبل، لقد انخفضت توقعات الانبعاثات مع السياسات والاستثمارات الصحيحة، وسيسمح لنا الابتكار بخفض الانبعاثات بشكل أكبر".

وتمثل هذه التصريحات تحولاً عن آرائه السابقة حول تأثير المناخ. وقبل أربع سنوات فقط قال غيتس إن تأثير التغيّرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، "ستجعل الظروف غير صالحة للعيش عملياً عند خط الاستواء بحلول نهاية القرن، ما سيؤدي إلى اضطراب حياتي لمئات الملايين من الناس وهم يحاولون الخروج من تلك المناطق التي يعيش فيها جزء كبير من سكان العالم، خصوصاً أفقر السكان"، وفقاً لصحيفة "إندبندنت".

ودعا الملياردير الأميركي في مذكرته إلى التركيز على تحسين حياة الشعوب، عوض الحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح غيتس لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن تصريحاته الجديدة ليست تراجعاً عن مواقفه السابقة.

سكاي نيوز
 
 
