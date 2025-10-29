فرشة تنظيف تتسبب في صلع طفلة بريطانية

وقالت الأم إنها اشترت الجهاز المعروف باسم "Magic Brush" مقابل 4 جنيهات إسترلينية، لكنه اشتغل تلقائيًا بمجرد إخراجه من العلبة. وأكدت أنها رفضت عرض تعويض بقيمة 1,500 جنيه من Temu، مطالبة بتشديد الرقابة على الأجهزة المباعة للأطفال.
من جانبها، أعلنت سلطات التجارة في نورفولك سحب المنتج من السوق البريطاني، فيما أوضحت Temu أنها أزالت المنتجات المشابهة وتتعاون مع جهات اختبار دولية لضمان سلامة المستهلكين.
وأثار الحادث تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمراجعة معايير الأمان للأجهزة الكهربائية المباعة عبر المنصات الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
طعن على متن طائرة يحوّل رحلة من شيكاغو إلى فرانكفورت لكابوس - فيديو
-
بيل غيتس "يراجع" مواقفه من تغيّر المناخ .. ماذا قال ؟
-
فيديو يوثق اللحظات الأولى من زلزال تركيا
-
جدة تركية تفاجئ حفيدها بهدايا غير متوقعة يوم زفافه (فيديو)
-
إعصار ميليسا يقترب.. جامايكا على موعد مع كارثة غير مسبوقة - فيديو
-
إنقاذ سائحة إسبانية سقطت داخل هرم سنفرو في مصر - صورة
-
بقي رأسه فقط فوق السطح.. عملية بطولية لإنقاذ بريطاني من الرمال المتحركة
-
وفاة رضيع ألقته شقيقته من الطابق الرابع في روسيا