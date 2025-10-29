الأربعاء 2025-10-29 09:39 ص
 

فرشة تنظيف تتسبب في صلع طفلة بريطانية

فا
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-10-2025 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   اشتكت أم بريطانية تُدعى إيمي (36 عامًا) من تعرض ابنتها البالغة 3 سنوات لإصابة مؤلمة بعد أن سحب جهاز تنظيف كهربائي اشترته من موقع Temu جزءًا كبيرًا من شعر الطفلة فور تشغيله، مسببًا لها بقعة صلع وألمًا شديدًا.

وقالت الأم إنها اشترت الجهاز المعروف باسم "Magic Brush" مقابل 4 جنيهات إسترلينية، لكنه اشتغل تلقائيًا بمجرد إخراجه من العلبة. وأكدت أنها رفضت عرض تعويض بقيمة 1,500 جنيه من Temu، مطالبة بتشديد الرقابة على الأجهزة المباعة للأطفال.


من جانبها، أعلنت سلطات التجارة في نورفولك سحب المنتج من السوق البريطاني، فيما أوضحت Temu أنها أزالت المنتجات المشابهة وتتعاون مع جهات اختبار دولية لضمان سلامة المستهلكين.


وأثار الحادث تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمراجعة معايير الأمان للأجهزة الكهربائية المباعة عبر المنصات الإلكترونية.

 

