تحذيرات من "القاتل الأزرق".. كائن بحري سام يغلق شواطئ إسبانية (صور)

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أغلقت السلطات الإسبانية شاطئ "لا كانتيريا" في جزيرة لانزاروتي، بعد رصد كائنات بحرية سامة تُعرف بـ"التنين الأزرق" (Glaucus atlanticus)، وسط تحذيرات من خطورتها رغم مظهرها الجذاب.

ويمتد الإغلاق ليشمل شواطئ أخرى، بينها منطقة كوستا بلانكا، حيث رُفعت الأعلام الحمراء في بلدية غواردامار ديل سيغورا، مع منع السباحة بعد ظهور متكرر لهذه الكائنات.


"التنين الأزرق" يتغذى على كائنات سامة ويخزن سمها داخل جسمه، ما يجعله قادرًا على تسديد لسعات مؤلمة قد تسبب أعراضًا مثل الغثيان، الألم، والقيء، وتشكل خطرًا خاصًا على الأطفال ومرضى القلب والجهاز التنفسي.


السلطات المحلية دعت إلى الحذر الشديد، وطلبت من الزوار عدم لمس الكائنات والإبلاغ عن أي مشاهدات، مع استمرار مراقبة الشواطئ وتقييم الوضع.

 


Image1_82025278387366733451.jpg

 


Image1_820252783819126081950.jpg 

روسيا اليوم 

 
 
