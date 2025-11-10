حادث مفجع في النمسا.. أمّ تدهس رضيعتها دون أن تنتبه

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة شاردينغ في النمسا العليا حادثًا مأساويًا مساء السبت، حيث دهست أم تبلغ من العمر 29 عامًا طفلتها ذات العام الواحد عن طريق الخطأ أثناء رجوعها بالسيارة إلى الخلف .

اضافة اعلان



وذكرت الشرطة، يوم الأحد، أن الطفلة أصيبت بجروح بالغة وتوفيت في مكان الحادث رغم محاولات الإنعاش التي قام بها المسعفون فور وصولهم.



ووفق التحقيقات الأولية، كانت الأم قد انتهت مع والد الطفلة من تغيير إطارات السيارة، وعند قيادتها للخلف سمعت صوتًا قويًا لتكتشف المأساة.