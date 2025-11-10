الإثنين 2025-11-10 01:04 م
 

كشف هوية "المحقق الغامض" في سرقة مجوهرات اللوفر.. من يكون؟

56
تعبيرية
 
الإثنين، 10-11-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   بعد أيام من الجدل على مواقع التواصل، تبيّن أن "المحقق الغامض" الذي خطف الأنظار في موقع سرقة مجوهرات متحف اللوفر لم يكن ضابطًا ولا محققًا محترفًا، بل مراهقًا يبلغ من العمر 15 عامًا كان في المكان الخطأ وقت الحادثة.

اضافة اعلان


وكشفت مجلة دير شبيغل ووكالة أسوشيتد برس أن الشاب هو بيدرو إلياس جارزون ديلفو من ضواحي باريس، وكان يزور المتحف مع والدته عندما التقطت له صورة وهو يقف بجانب الشرطة مرتديًا بدلة أنيقة ومعطفًا كلاسيكيًا، ما جعله يبدو كمحقق من روايات الغموض القديمة.


الصورة تحولت إلى ظاهرة على الإنترنت، ولقّبه المتابعون بـ"المحقق الفرنسي الأكثر أناقة في التاريخ"، قبل أن يتضح أنه مجرد زائر عادي تصادف وجوده في المكان أثناء التحقيق في سرقة مجوهرات تُقدّر قيمتها بملايين اليورو.

 

 

 24

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المحامي معن الفاعوري

أخبار محلية حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المحامي معن الفاعوري

دواء “الكولشيسين”

أخبار محلية الأردن.. نقص حاد في دواء “الكولشيسين” يثير قلق مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط

للا

فن ومشاهير حقيقة طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية

الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

أخبار محلية الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

14

فن ومشاهير أول رد فعل من دينا الشربيني على دعم مي عمر لـ آن الرفاعي

74

منوعات امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة