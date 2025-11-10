كشف هوية "المحقق الغامض" في سرقة مجوهرات اللوفر.. من يكون؟

وكشفت مجلة دير شبيغل ووكالة أسوشيتد برس أن الشاب هو بيدرو إلياس جارزون ديلفو من ضواحي باريس، وكان يزور المتحف مع والدته عندما التقطت له صورة وهو يقف بجانب الشرطة مرتديًا بدلة أنيقة ومعطفًا كلاسيكيًا، ما جعله يبدو كمحقق من روايات الغموض القديمة.
الصورة تحولت إلى ظاهرة على الإنترنت، ولقّبه المتابعون بـ"المحقق الفرنسي الأكثر أناقة في التاريخ"، قبل أن يتضح أنه مجرد زائر عادي تصادف وجوده في المكان أثناء التحقيق في سرقة مجوهرات تُقدّر قيمتها بملايين اليورو.
-
أخبار متعلقة
-
امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو
-
حادث مفجع في النمسا.. أمّ تدهس رضيعتها دون أن تنتبه
-
كسر تقليدا رئاسيا عمره 50 عاما.. شاهدوا ماذا فعل دونالد ترامب (فيديو)
-
ما السر وراء مقولة "دموع التماسيح" وهل يبكي التمساح حقا؟ فيديو
-
فيديو صادم يهز تركيا.. أطلق النار على صهره وواصل ضربه بـ "البندقية" لـ 5 دقائق!
-
اكتشاف ماسة فلورنسا المفقودة بعد أكثر من قرن في كندا - صورة
-
فيديو مروع من الهند.. نمر يهاجم رجلاً أثناء عمله ويسحبه خارج المكان
-
ترامب يغفو أثناء مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.. فيديو يثير ضجة عالمية