كشف هوية "المحقق الغامض" في سرقة مجوهرات اللوفر.. من يكون؟

الوكيل الإخباري- بعد أيام من الجدل على مواقع التواصل، تبيّن أن "المحقق الغامض" الذي خطف الأنظار في موقع سرقة مجوهرات متحف اللوفر لم يكن ضابطًا ولا محققًا محترفًا، بل مراهقًا يبلغ من العمر 15 عامًا كان في المكان الخطأ وقت الحادثة.

وكشفت مجلة دير شبيغل ووكالة أسوشيتد برس أن الشاب هو بيدرو إلياس جارزون ديلفو من ضواحي باريس، وكان يزور المتحف مع والدته عندما التقطت له صورة وهو يقف بجانب الشرطة مرتديًا بدلة أنيقة ومعطفًا كلاسيكيًا، ما جعله يبدو كمحقق من روايات الغموض القديمة.



الصورة تحولت إلى ظاهرة على الإنترنت، ولقّبه المتابعون بـ"المحقق الفرنسي الأكثر أناقة في التاريخ"، قبل أن يتضح أنه مجرد زائر عادي تصادف وجوده في المكان أثناء التحقيق في سرقة مجوهرات تُقدّر قيمتها بملايين اليورو.