الإثنين 2025-11-10 01:03 م
 

امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو

74
من الفيديو
 
الإثنين، 10-11-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة أحمد أباد الهندية حادثة طريفة وغريبة في آنٍ واحد، حين حاولت امرأة سرقة متجر مجوهرات مستخدمة مسحوق الفلفل الحار، لكن رد فعل صاحب المتجر قلب الموقف رأسًا على عقب.

اضافة اعلان


وأظهرت كاميرات المراقبة دخول المرأة، التي غطت وجهها بوشاح، إلى متجر ذهب وفضة قرب سوق الخضار، قبل أن ترش الفلفل باتجاه عيني صاحب المتجر لإرباكه وسرقة البضائع. إلا أن محاولتها فشلت بعدما لم يصبه الفلفل، فنهض بسرعة ووجّه لها نحو 20 صفعة خلال 25 ثانية، وطردها من المتجر.


انتشر المقطع على نطاق واسع في وسائل التواصل، وأثار تفاعلًا كبيرًا بسبب رد الفعل غير المتوقع من صاحب المتجر.


ورغم أن الرجل رفض تقديم بلاغ رسمي، أكدت الشرطة أنها تواصل التحقيق بالاستعانة بتسجيلات الكاميرات لتحديد هوية المشتبه بها.

 

 

 

 

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المحامي معن الفاعوري

أخبار محلية حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المحامي معن الفاعوري

دواء “الكولشيسين”

أخبار محلية الأردن.. نقص حاد في دواء “الكولشيسين” يثير قلق مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط

للا

فن ومشاهير حقيقة طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية

الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

أخبار محلية الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

14

فن ومشاهير أول رد فعل من دينا الشربيني على دعم مي عمر لـ آن الرفاعي

74

منوعات امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة