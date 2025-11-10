امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة أحمد أباد الهندية حادثة طريفة وغريبة في آنٍ واحد، حين حاولت امرأة سرقة متجر مجوهرات مستخدمة مسحوق الفلفل الحار، لكن رد فعل صاحب المتجر قلب الموقف رأسًا على عقب.

وأظهرت كاميرات المراقبة دخول المرأة، التي غطت وجهها بوشاح، إلى متجر ذهب وفضة قرب سوق الخضار، قبل أن ترش الفلفل باتجاه عيني صاحب المتجر لإرباكه وسرقة البضائع. إلا أن محاولتها فشلت بعدما لم يصبه الفلفل، فنهض بسرعة ووجّه لها نحو 20 صفعة خلال 25 ثانية، وطردها من المتجر.



انتشر المقطع على نطاق واسع في وسائل التواصل، وأثار تفاعلًا كبيرًا بسبب رد الفعل غير المتوقع من صاحب المتجر.



ورغم أن الرجل رفض تقديم بلاغ رسمي، أكدت الشرطة أنها تواصل التحقيق بالاستعانة بتسجيلات الكاميرات لتحديد هوية المشتبه بها.

