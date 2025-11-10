امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو

وأظهرت كاميرات المراقبة دخول المرأة، التي غطت وجهها بوشاح، إلى متجر ذهب وفضة قرب سوق الخضار، قبل أن ترش الفلفل باتجاه عيني صاحب المتجر لإرباكه وسرقة البضائع. إلا أن محاولتها فشلت بعدما لم يصبه الفلفل، فنهض بسرعة ووجّه لها نحو 20 صفعة خلال 25 ثانية، وطردها من المتجر.
انتشر المقطع على نطاق واسع في وسائل التواصل، وأثار تفاعلًا كبيرًا بسبب رد الفعل غير المتوقع من صاحب المتجر.
ورغم أن الرجل رفض تقديم بلاغ رسمي، أكدت الشرطة أنها تواصل التحقيق بالاستعانة بتسجيلات الكاميرات لتحديد هوية المشتبه بها.
