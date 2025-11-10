ما السر وراء مقولة "دموع التماسيح" وهل يبكي التمساح حقا؟ فيديو

الوكيل الإخباري- يُستخدم تعبير "دموع التماسيح" للدلالة على المشاعر الزائفة، لكن المفاجأة أن التماسيح تذرف الدموع فعلًا — لا حزنًا أو ندمًا، بل لأسباب بيولوجية بحتة.

فبحسب تقارير علمية، ترتبط الغدد الدمعية لديها بحركة الفك، وأثناء تناول الطعام يؤدي الضغط إلى إفراز الدموع. كما تحتاج عيونها إلى الترطيب عند الانتقال من الماء إلى اليابسة، ما يجعل الدموع وسيلة لحماية العين لا أكثر.



أما أصل التعبير فيعود إلى اعتقاد قديم بأن التماسيح تبكي أثناء التهام فريستها، ففسّر الناس ذلك خطأً كعلامة حزن. لكن الدراسات الحديثة أكدت أن هذه الدموع مجرد استجابة فسيولوجية طبيعية، لا علاقة لها بالعواطف.



ويظل الإنسان الكائن الوحيد الذي يذرف الدموع تعبيرًا عن مشاعره الحقيقية.