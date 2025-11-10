كسر تقليدا رئاسيا عمره 50 عاما.. شاهدوا ماذا فعل دونالد ترامب (فيديو)

الوكيل الإخباري- حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، مباراة واشنطن كوماندرز ضد ديترويت لايونز، ليصبح أول رئيس أميركي في المنصب يشاهد مباراة في الموسم العادي للدوري الوطني لكرة القدم الأميركية منذ نحو نصف قرن.

وأطلقت جماهير في المدرجات صيحات استهجان عندما ظهر ترامب على الشاشة الكبيرة خلال الشوط الأول من المباراة.