الإثنين 2025-11-10 01:04 م
 

كسر تقليدا رئاسيا عمره 50 عاما.. شاهدوا ماذا فعل دونالد ترامب (فيديو)

ق
دونالد ترامب
 
الإثنين، 10-11-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، مباراة واشنطن كوماندرز ضد ديترويت لايونز، ليصبح أول رئيس أميركي في المنصب يشاهد مباراة في الموسم العادي للدوري الوطني لكرة القدم الأميركية منذ نحو نصف قرن.

اضافة اعلان


وأطلقت جماهير في المدرجات صيحات استهجان عندما ظهر ترامب على الشاشة الكبيرة خلال الشوط الأول من المباراة.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المحامي معن الفاعوري

أخبار محلية حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المحامي معن الفاعوري

دواء “الكولشيسين”

أخبار محلية الأردن.. نقص حاد في دواء “الكولشيسين” يثير قلق مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط

للا

فن ومشاهير حقيقة طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية

الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

أخبار محلية الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية

"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

14

فن ومشاهير أول رد فعل من دينا الشربيني على دعم مي عمر لـ آن الرفاعي

74

منوعات امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة