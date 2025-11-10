كسر تقليدا رئاسيا عمره 50 عاما.. شاهدوا ماذا فعل دونالد ترامب (فيديو)

وأطلقت جماهير في المدرجات صيحات استهجان عندما ظهر ترامب على الشاشة الكبيرة خلال الشوط الأول من المباراة.
President @realDonaldTrump talks with Fox Sports Broadcasters at the Washington Commanders game 🇺🇸 pic.twitter.com/YNKYjZqVg9— Margo Martin (@MargoMartin47) November 9, 2025
