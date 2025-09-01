نجوى كرم تفاجئ جمهورها بمقطع محذوف من "يلعن البعد"- فيديو

الوكيل الإخباري- في لفتة فنية مميزة، أدّت "شمس الأغنية اللبنانية" نجوى كرم مقطعًا محذوفًا من أغنيتها الشهيرة "يلعن البعد"، وذلك خلال استضافتها في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس على قناة "المشهد".

المقطع الذي لم يُطرح من قبل رسميًا، غنّته نجوى للمرة الأولى على الهواء، وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الجمهور، ما أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر أغانيها الرومانسية نجاحًا.

