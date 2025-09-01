الشامي يحقق إنجازاً عالمياً بأغنية "بتهون" ويتصدر الترند

الوكيل الإخباري- حقق النجم السوري الشاب الشامي إنجازاً جديداً، بعدما احتلت أغنيته "بتهون" المركز الثاني في ترند يوتيوب عالميًا، متجاوزة 3.5 ملايين مشاهدة.

ويأتي هذا بعد أن دخل التاريخ كأصغر فنان عربي يتصدر قائمة "بيلبورد عربية 100" بأغنيته "وين"، وهو ما أهله رسميًا لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



وعبّر الشامي (22 عامًا) عن فرحته عبر منصة "إكس" قائلاً:

"مع مايكل جاكسون وجاستن بيبر... رسميًا صار اسمي ضمن موسوعة غينيس العالمية! بحبكم."

ويُعد هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرته، التي أثارت إعجاب النقاد بفضل أسلوبه المميز وغير التقليدي.