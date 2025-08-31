بعد 30 عاما... كبسولة زمنية للأميرة ديانا تكشف أسرارا وذكريات

الكبسولة، التي خُبئت داخل جدار بالمستشفى، ضمت مقتنيات تعكس روح التسعينيات، بينها آلة حاسبة شمسية، جواز سفر أوروبي، عملات معدنية، بذور من حدائق كيو، تلفزيون جيب، ألبوم "إيقاع الحب" لكايلي مينوغ، وصورة للأميرة ديانا، إلى جانب رسائل مكتوبة بخط اليد.
المحتويات اختارها طفلان فازا بمسابقة لبرنامج "بلو بيتر"، وفتحت الكبسولة قبل موعدها الأصلي بعد هدم الجدار خلال أعمال بناء. وعلى الرغم من تأثرها بالرطوبة، بقيت معظم القطع محفوظة، ويجري ترميم الرسائل حاليًا.
ويخطط المستشفى لوضع كبسولة جديدة ضمن مشروعه التطويري، استمرارًا لهذا الإرث الزمني النادر.
