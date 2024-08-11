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خبرٌ سار لمحبي السفر!

تعبيرية
تعبيرية




 

الأحد، 11-08-2024 12:36 م

الوكيل الإخباري-   وجدت دراسة جديدة أن السفر الجوي التجاري أصبح أكثر أمانًا من أي وقت مضى، مع انخفاض خطر الوفاة إلى النصف كل عقد.


وتوصل الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى أن معدل الوفيات انخفض إلى واحد لكل 13.7 مليون مسافر على مستوى العالم في الفترة 2018-2022، وهو تحسن كبير مقارنة بواحد لكل 7.9 مليون مسافر في الفترة 2008-2017.


وهي أرقام بعيدة كل البعد عن بداية السفر الجوي التجاري، حيث كانت هناك حالة وفاة واحدة لكل 350 ألف رحلة في الفترة بين 1968-1977.


وقال أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أرنولد بارنيت، الذي شارك في تأليف الدراسة: “سلامة الطيران تستمر في التحسن”.


وفي الفترة من 1978 إلى 1987، كان خطر الموت واحدًا لكل 750 ألف راكب على متن الطائرة وفي الفترة من 1988 إلى 1997 كان خطر الموت واحدا لكل 1.3 مليون، بينما في الفترة من 1998 إلى 2007 كان خطر الموت واحدا لكل 2.7 مليون.


وكانت آخر كارثة كبرى في مجال الطيران التجاري في الولايات المتحدة في عام 2009، عندما تحطمت الرحلة رقم 3407 التابعة لشركة “كولغان إير”، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا. لكن البروفيسور بارنيت حذر من أن التقدم المستمر غير مضمون.


وتصدرت حوادث الإصطدام الأخيرة على مدارج الطائرات الأميركية هذا العام عناوين الأخبار، بينما كان المحققون الفيدراليون يضغطون على شركة بوينغ بشأن سبب انفصال قابس الباب على متن طائرة 737 ماكس 9 في منتصف الرحلة التابعة لشركة “ألاسكان إيرلاينز” في كانون الثاني/ يناير.

 

صوت بيروت انترناشونال 

 

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